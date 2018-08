Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, presenta in conferenza stampa la sfida con il Torino: "Rispetto all'anno scorso è cresciuta consapevolezza, vogliamo partire benissimo ma con il Torino sarà tostissima. I titolari? Per fortuna sono in difficoltà, vuol dire che abbiamo messo dentro calciatori con qualità importanti. Ho difficoltà, ma mi piace avere qualche dubbio.



Cristante e Pastore, chi è più in condizione? Entrambi, dipende cosa vorrò. Uno è un trequartista, l'altro più centrocampista.



Dzeko e Belotti? Edin ha più esperienza, ma hanno caratteristiche diverse. Dzeko è più qualitativo, Belotti mi piace tantissimo anche per il lavoro che fa per la squadra.



Tanti centrocampisti, altre soluzioni oltre al 4-3-3? Dovrei farne giocare due in più, ma il sistema di gioco non cambierebbe. Magari qualcuno può ancora uscire, Coric lo sto utilizzando da esterno alto mentre Perotti ha un problema alla caviglia e non sarà convocato. Zaniolo ha grandissime potenzialità, ma non ha mai giocato in A.



Nzonzi? Si è allenato una volta e non sarà convocato, ha bisogno di rimettersi in condizione. Con il Siviglia ha svolto pochi allenamenti, ha giustamente festeggiato la vittoria del Mondiale. Lui con De Rossi? Non sono integralista, potrei farlo: possono creare dualismo, ma possono anche coesistere.



In campo nonostante la tragedia di Genova? Colgo l'occasione per essere vicino ai familiari delle vittime, guardarla in tv è stato come vivere un film. Giusto che Samp e Genoa abbiano chiesto il rinvio, come è giusto giocare per dare un segnale: se non avessimo giocato, saremmo andati ugualmente al mare o a teatro. Avrei accettato un discorso del genere se fossimo rimasti a pregare, altrimenti è giusto giocare.



Acquisti? Fatte scelte legate a tante situazioni, abbiamo inserito tanti giocatori, bisogna parlare anche di qualità. Non è facile sostituire Alisson, Olsen si è messo subito a disposizione e spero possa mostrare le sue qualità.



Florenzi esterno alto? Con il Barcellona ho schierato il 3-4-3. Karsdorp è tornato bene, ha avuto un piccolo infortunio, non è ancora al top ma è in crescita. Florenzi per me è ancora un terzino, ma so che può ricoprire il ruolo di esterno alto con caratteristiche diverse".