Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, parla a DAZN dopo il derby perso contro la Lazio: "Sicuramente il primo tempo, non siamo stati all’altezza. Nel secondo tempo abbiamo reagito bene. Abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiarla, ma il rigore ci ha tagliato le gambe".



SUGLI ERRORI DIFENSIVI - "Troppi errori difensivi? Si è una grande verità, non si può prendere gol su un fallo laterale. È successo anche a Frosinone. Delle marcature interne fatte in modo sbagliato. Quest’anno commettiamo troppi errori. Creare occasioni nel secondo tempo non è bastato. Abbiamo cercato di lavorare su queste situazioni, ma mentalmente dobbiamo migliorare. Un approccio sicuramente non positivo. Era una partita che potevamo riprendere. Il 3 a 0 è un risultato troppo pesante per quanto visto nella gara"