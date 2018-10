Dopo la vittoria sul campo dell'Empoli, Di Francesco ha così parlato a DAZN della sua Roma: “Vittoria sporca? Oggi potevamo fare meglio, abbiamo disputato un buon primo tempo, ottima gestione della palla e abbiamo concesso anche delle ripartenze. Nella ripresa, l’Empoli è cresciuto e ha approfittato della nostra poca qualità, avrebbe meritato qualcosa in più. Confusione dopo i cambi? Ho cambiato e ho parlato a De Rossi, che è sordo a un orecchio, e ho dovuto spiegare meglio (ride, ndr). Caputo giocava sulla profondità, poi è andato spesso in fuorigioco anche grazie alla difesa. Il terzino poteva dare maggiore copertura, doveva lavorare insieme e non individualmente per evitare situazioni come quella capitata a Caputo. A me non interessa 3-5-2, altri moduli, ho messo un difensore un po’ più puro come Jesus, Manolas al centro, per assorbire alcune situazioni che ci stavano mettendo in difficoltà. Luca Pellegrini? Deve continuare a lavorare con umiltà, ha consapevolezza dei suoi mezzi, non subisce questa categoria e per questo gioca titolare, mi interessa vedere giocatori che possano giocare. Ha avuto un problemino al polpaccio e l’ho sostituito”.