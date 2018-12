Ho appena finito di leggere qua e resoconti e articolesse suE faccio fatica a mettere a fuoco. Cioè secondo molti,- per scelta di Di Francesco o della squadra in campo è ininfluente -che, magari, incredula, ci si è tuffata in doppio carpiato. EEcco, questi sono gli abbaglianti che t'accecano, classici della mia categoria in salsa Capitale:E invece, pensa un po', dall'altra parte del campo c'era, in questo momento,, che poi da qui a vincere la Champions ce ne passa, chiaro. E quindi,no no...E certo, 9 angoli in 21 minuti è il frutto della scelta romanista, mica dellaNo, no, sonoche si sono messi a giocare al gatto e il topo, pensando di avere artigli e canini affilati. Ma per favore. Per favore!Poi però, è certo, nel secondo tempo quando la Roma ha deciso di riprendersi ciò che le spetta per blasone, diritto e livello tecnico, quelli della Juve hanno iniziato a battere i denti che, dallo Stadium, quel 'clac clac' s'è sentito fino a Piazza Venezia, qui in centro a Roma. Ma dico, ma come si fa? Come si fa?Io l'ho vista così.Poi Olsen le ha salvato la pelle e se non avesse fatto il miracolo su Alex Sandro dopo sette minuti, chissà come sarebbe finita l'Eroica Resistenza. Poi, certo,Ci ha provato, il tecnico, a mettere in campo un'ideae se anche gente come Florenzi - per dirne uno - , tra i più esperti, naufraga con prestazioni come quella di sabato sera, beh.Non c'è riuscita e la gara è rimasta in bilico, anche per merito dei cambi romanisti d'uomini e d'assetto nel secondo tempo. In ogni caso, è quell'uno a zero che ha reso tutto così ingannevole, uno a zero che è stampato nelle pagelle mie e dei miei colleghi conquesto sì, della notte torinese.Dunque, facciamocene una ragione:Ma ce ne passa davvero.