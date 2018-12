Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, parla a DAZN dopo il ko con la Juve: "La Juventus anche ha avuto due partite differenti. Ci può stare. La squadra viveva anche le paure e le poche sicurezze, nel secondo tempo ha accettato più duelli. Siamo stati più bravi nella gestione della palla. Siamo mancati nella scelta finale. Loro appena hanno l'occasione calciano in porta. Ci sono delle differenze tra noi e loro, ma sono contento delle risposte della squadra".



SU SCHICK - Queste, poi, le parole a Sky Sport su Schick: "Cessione in prestito? Faccio anche io le valutazioni. Ci aspettavamo di più, è un giocatore che ha le caratteristiche importanti. Valutiamo... Io sotto pressione? Vivo sempre sotto pressione, vivo di calcio. Se non vengono i risultati, rischio io".