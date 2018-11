, allenatore della, ha analizzato il successo per 4-1 sullaai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo lavorato sui calci piazzati e lavorato qualcosa, sapevamo che avremmo trovato una situazione simile, Jesus si trova sempre nella posizione del morto e oggi ha segnato. La Roma sta crescendo, al di là della testa, anche nel fisico e nella tecnica, perché per crescere servo questo. Sto alternando i giovani per dare equilibrio alla squadra, un equilibrio anche mentale. Stiamo ritrovando giocatori come Cristante, purtroppo abbiamo lasciato dei risultati per strada, abbiamo 19 punti e dovevamo fare di più, siamo in tempo per recuperare"."C'è un tempo per tutto, Schick deve lavorare ancora ma questo gol gli darà delle sicurezze maggiori. Sono felice per lui, lo stavamo aspettando. Se continua così, avrà altre occasioni. Abbiamo preparato il match molto bene, siamo stati bravi a reagire alla loro aggressione e abbiamo fatto la differenza. Giampaolo dice che Schick è seconda punta? Giocherà lì allora (ride, ndr). Delle volte l’ho messo vicino a Dzeko perché tende ad aprirsi, lo faccio perché così riempiamo di più l’area e questo può accadere. Per me Schick può fare tutto, può fare più ruoli"."Ha fatto un grande gol, mi ha pure segnato contro (ride, ndr). Ha ottime qualità, è diventato centravanti nel tempo, sono contento per lui, tanto abbiamo vinto 4-1 (ride, ndr)"."A volte ci sono attaccanti che non hanno continuità, lui magari non segna sempre ma ha grande continuità in partita come esterno, ha dato poche chances per far verticalizzare gli avversari. L’altro giorno non è entrato e qualcuno me lo ha chiesto, c’è sempre un motivo per stimolare i giocatori."Batterla? Lo deve fare per lui innanzitutto".