Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole vinta dalla sua Roma contro il Latina: "La cosa importante era non farsi male, abbiamo avuto il desiderio di fare gol. Abbiamo palleggiato e cercato di non buttare via la palla. Siamo all'inizio ma ho tanti giocatori a disposizione e lavoro meglio. Mercato? Faremo le nostre valutazioni, ci pensa Monchi. Siamo costantemente in contatto per fare delle valutazioni, sia in entrata che in uscita. Siamo solo all'inizio ed è troppo presto fare delle valutazioni generali, Pastore nella ripresa ha fatto delle cose buone, mi auguro le faccia con continuità”.



SCHICK - “Lui ha questa qualità di muoversi su tutto il fronte d'attacco, come sa fare Edin. Quest'anno abbiamo giocato con una squadra intermedia, abbiamo fatto giocare tutti e quando i carichi di lavoro sono tanti è giusto giocare per gradi, sono contento per questo. La prossima partita sarà con un club di Serie B, poi affronteremo squadre più forti. Sono contento per i gol degli attaccanti, danno loro forza”.



FLORENZI - “Ho visto cose positive sul rinnovo, stanno avanti. Non entro in merito ai contratti, io li alleno e Florenzi è un giocatore della Roma e sono contento quando è incitato”.



CENTROCAMPO - “Strootman in regia? Potevo provare Coric, ma dopo Gonalons ho scelto Strootman. Nel suo campionato ha giocato spesso a destra, loro oggi erano schiacciati e siamo passati lateralmente. Cristante e Marcano? Sono contento di questi giocatori, sono felice dell'applicazione nei suoi allenamenti, la linea difensiva mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto l'interpretazione di Marcano, ha grande disponibilità al lavoro. Cristante ha qualità importanti sia tecniche che fisiche, è normale che debba imparare certi movimenti".