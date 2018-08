L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha dichiarato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta nell'anticipo di campionato con il Milan: "Come lunedì con l'Atalanta, anche stasera abbiamo regalato il primo tempo ai nostri avversari. Con la difesa a tre volevo dare più sicurezza dietro, purtroppo non è andata bene e non siamo compatti nella fase di non possesso palla. Abbiamo giocato meglio nella ripresa, peccato per l'ingenuità commessa in occasione del gol preso alla fine. De Rossi è scappato indietro, invece doveva salire e mettere in fuorigioco Cutrone. Ha fatto una scelta sbagliata, peccato".