L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dagli Stati Uniti, alla vigilia dell'amichevole col Real Madrid: "Il nostro direttore sportivo ha parlato tanto di mercato, non mi pare il momento di fare griglie. Sono cose che lascio a voi. Il mercato non è chiuso per nessuno e alla fine potremo fare le valutazioni. A questa domanda risponderò a fine mercato. Noi abbiamo preso tanti giocatori interessanti e di prospettiva. Kluivert? Valuteremo in questi giorni la sua crescita. Ha già una buona condizione. È possibile che possa partire titolare, come lo è per tutti. Lo abbiamo preso per essere protagonista. Lui sta dimostrando di avere voglia di imparare".