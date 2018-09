La situazione in casa Roma si fa bollente, in particolare attorno alla posizione di Eusebio Di Francesco in vista delle sfide contro Frosinone e Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore in queste ore ha tuonato con la squadra: "Non guarderò più in faccia a nessuno", riferimento chiaro ai comportamenti non positivi di Karsdorp ultimamente, dello stesso Edin Dzeko che si è presentato a una sfilata dopo la gara col Bologna arrivando solo più tardi in ritiro, di Nzonzi con il suo annuncio di apertura del nuovo social in pieno ritiro serale post-sconfitta.



Ma "la fiducia può essere solo a tempo, Frosinone e derby per riprendersi la Roma", scrive La Gazzetta su Di Francesco. Il nome di Paulo Sousa rimane in corsa come tentazione, mentre Vincenzo Montella e Laurent Blanc rientrano tra le alternative; la novità di queste ore che si aggiunge alla lista è Roberto Donadoni, libero dopo l'esperienza al Bologna e in attesa di un'occasione. E Antonio Conte? Non vuole prendere squadre in corsa e al momento non è in contatto con la Roma, garantisce La Gazzetta.



Posizione diversa quella del ds Monchi: lo spagnolo sta con l'allenatore attuale, tanto che penserebbe alle dimissioni nel caso in cui dovesse essere esonerato Di Francesco.