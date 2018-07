Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, risponde alle domande di Sette, inserto del Corriere della Sera.



Chi ruberebbe alla Juve? "Cristiano Ronaldo? Troppo facile. Ai bianconeri ruberei Giorgio Chiellini".



E al Napoli? "Koulibaly, prototipo del difensore perfetto".



La nuova stagione: "Se metterei la firma sugli stessi piazzamenti della passata stagione? No. Si fa questo lavoro per migliorarsi. Parlo di qualità di gioco, di gestione della squadra, di comportamenti".



Sulla cessione di Nainggolan all'Inter: "Problemi disciplinari dietro alla sua partenza? Con lui ho un bel rapporto, ci ho parlato. La cessione è legata sia a questioni economiche sia a situazioni accadute in passato. La scelta di tenerlo fuori nella prima partita del 2018 fu molto discussa, ma se si vuole portare avanti un'identità di squadra fatta anche di regole e di etica, a volte bisogna fare scelte che possono non piacere".