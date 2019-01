Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Torino: "Ce la siamo complicata come al solito, avremmo meritato di chiudere il primo tempo con più vantaggio. Dovevamo gestirla meglio, non si può andare sempre a 300 all'ora e abbiamo finito con diversi giocatori coi crampi, Under starà fuori per un po'. Ci è mancata l'esperienza, ma la capacità di reagire dopo il 2-2 è sintomo di grande forza. Sono contento, la squadra sta crescendo".



SU DZEKO - "Edin è troppo importante per noi. Oggi ci è mancato nella concretizzazione, ma si è messo a disposizione della squadra. Abbiamo bisogno di lui, non può essere fermo a due gol un attaccante dalle sue qualità, fa solo reti difficili".



SULLA DIFESA - "Stiamo lavorando meglio sulla fase difensiva, a volte dobbiamo essere meno aggressivi e avere più equilibrio. Il Torino è arrivato al tiro su situazioni sporche al limite dell'area, oggi abbiamo sbagliato solo sul palo di Falque, Karsdorp non sarebbe mai dovuto uscire ma avrebbe dovuto accompagnare l'azione, ma sta crescendo molto". SU ZANIOLO - "Il gol di Zaniolo? Caparbietà e forza fisica, lui crede in certe cose e non molla niente. Parte da una grande fase difensiva, recupera tanti palloni e rompe gli equilibri. Ha grande aggressività, l'aspetto più importante per un giovane come lui è che si allena come gioca. Può fare anche l'esterno e permettere l'inserimento di un'altra punta".



SUL CENTROCAMPO - "Cristante faceva il trequartista a Bergamo, Pellegrini lo stesso qui a Roma. Loro due con Zaniolo hanno la capacità di essere sempre in movimento, di aiutarsi e di interscambiarsi. Peccano alcune volte nella fase tattica, ma recuperano con la generosità. Nzonzi? È un giocatore importante, ha avuto un problema al piede".