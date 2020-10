Attraverso un post su Instagram,. "Ciao a tutti - ha scritto il centrocampista della Roma - stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile!".Salgono dunque a 29 i contagiati in Serie A: Carnesecchi, Behrami, Biraschi, Brlek, Cassata, Criscito, Destro, Lerager, Males, Melegoni, Pellegrini, Pjaca, Schone, Zajc, Zappacosta, Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Young, Duarte, Gabbia, Zielinski, Elmas, Marchizza, Barak, Gunter.