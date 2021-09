Amadou Diawara, centrocampista della Roma, è tornato in Italia dopo l'incubo vissuto in un hotel di Conakry per il golpe in Guinea. Queste le parole dell'ex Bologna al suo arrivo: "È stata più paura che altro. Fortunatamente è andato tutto bene. Sono contento di essere tornato a Roma". Rientrato, il classe '96 può però ripartire, in quanto c'è il Galatasaray interessato.