Amadou Diawara, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv: "Sono contento e soddisfatto del risultato. Era una gara difficile, abbiamo giocato contro una squadra avanti nella preparazione, che inizierà il campionato la prossima settimana. Abbiamo fatto un buon test, un buon risultato. Condizione fisica? Non sono lontano dall'obiettivo. Qui sono stato accolto bene da tutti, sono contento, voglio dare il massimo per essere pronto per l'inizio del campionato. Fonseca mi chiede di farmi vedere sempre perché nel suo calcio i centrocampisti devono giocare molto con la palla. Mi dice di provare sempre a giocare in avanti. Se mi manca di andare più in profondità o andare al tiro? Faccio quello che mi chiede il mister".