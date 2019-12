Amadou Diawara, centrocampista della Roma, ha commentato il pareggio con il Wolfsberger ai microfoni di Sky Sport: “C’è un po’ di rammarico perché dovevamo vincere, non abbiamo fatto una grande prestazione ma siamo felici del passaggio del turno. C’era un po’ di stanchezza, non è facile giocare ogni tre giorni. Adesso ricaricheremo le batterie per la prossima partita. Mi dispiace saltare l’andata dei sedicesimi per squalifica, ma si va avanti”.



SUL RUOLO – “Giocando più partite prendo confidenza nel mio ruolo, per avere fiducia con la palla è importante giocare tante gare di fila. L’allenatore mi sta insegnando molto, sto capendo cosa chiede da me”.