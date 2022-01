L’ultimo colpo di mercato della Roma dipende dalla decisione di Amadou Diawara. Il rischio è che possa ripetersi lo stesso copione visto in estate con Nzonzi (che accettò il Qatar solo a mercato in entrata chiuso), Il guineano tornerà domani nella capitale dopo l’esperienza in coppa d’Africa. Ma tramite il suo entourage ha fatto sapere di non avere voglia di fare le valigie.



OFFERTE - Eppure le buone offerte non mancano per un giocatore che in questa stagione ha giocato solo una partita da titolare. Sfumato l’interesse del Torino è subentrato quello del Venezia che si aggiunge a Valencia, Sampdoria e Cagliari. Tutti club che però hanno fretto e potrebbero virare su altri obiettivi. Tiago Pinto lo ha convocato per un chiarimento. In soldoni: se resti hai poco spazio. Anzi, pochissimo. La Roma punta al prestito con obbligo di riscatto sugli 8 milioni. La partenza di Diawara permetterebbe a Pinto di fare un colpo last minute a centrocampo.