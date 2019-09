Nella notte Diawara ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista a poche ore dall'esordio dal primo minuto con la Roma. Eccole



Come ti trovi?

Le sensazioni sono buone, mi trovo benissimo nel gioco del mister, è un calcio fatto per me, palla al piede. Sono molto contento.



Quanto è importante non aver subito gol?

Molto importante non prendere gol, siamo molto contenti di non averlo preso. Nel calcio che vogliamo non possiamo giocare senza fare gol, quindi meno ne prendiamo meglio è.



Cosa vi ha detto Fonseca per farvi cambiare così tra primo e secondo tempo?

Era molto incazzato, ci ha motivato e dato indicazioni che sono andate a buon fine.



Come mai questa differenza tra primo e secondo tempo?

La partita non era semplice, avevamo un avversario bravo e non potevamo entrare in partita, siamo stati un po’ lenti ad entrare in partita. Ma l’importante è che nella ripresa abbiamo fatto bene e abbiamo fatto tanti gol.



Ora il Bologna: puoi fare un’altra partita da titolare?

Certo, quando il mister ha bisogno ci sono sempre, mi alleno ogni giorno per farmi trovare pronto.