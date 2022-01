Quattro giorni di fuoco, telefonate e tentativi.ha poco tempo ma proverà a fare un regalo in leggero ritardo a Mourinho. L’apertura alla cessione di(cercato da Venezia, Samp, Cagliari, Galatasaray e due club francesi) ha riacceso diverse piste in entrata nel ruolo di regista. Prima ovviamente va trovato il giusto acquirente per il guineano che in queste ore vaglierà le offerte. La Roma è disposta a cederlo(sulla cifra peserà l’eventualità dell’obbligo). Dopo Sergio Oliveira, quindi, a centrocampo potrebbe entrare un nuovo elemento.Si è proposto nei giorni scorsitanto da perdere la fascia da capitano. Col club londinese è stata chiusa da poco la trattativa per Maitland-Niles e si può lavorare per un prestitoPrima però l’Arsenal deve trovare un sostituto. Offertoe portoghese che conosce bene Mourinho. Non guadagna una enormità (2 milioni) ma non sembra avere le caratteristiche giuste per il centrocampo della Roma visto che lo Special One cerca più un equilibratore. Lumicino di speranza acceso ancora(qualora dovesse trovarlo allora faciliterebbe la pista Danilo). Il francese del Tottenham è da tempo ai margini del progettoe può arrivare anche in prestito a secco a patto che i giallorossi paghino buona parte del suo lauto stipendio.. E poi occhio al nome a sorpresa, in pieno stile Pinto.