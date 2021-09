Amadou Diawara è arrivato a Roma. Il centrocampista giallorosso era rimasto bloccato in Guinea per via del colpo di Stato avvenuto domenica, restando poi in un albergo a Conarky. Diawara si era messo subito in contatto con la Roma, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute: "Fortunatamente è andato tutto bene, sono contento di essere tornato a Roma. È stata più paura che altro", ha detto ai microfoni di Sky Sport subito dopo essere uscito dall'aeroporto di Fiumicino.