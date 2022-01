Mourinho si aspetta altri rinforzi, Tiago Pinto gli strizza l’occhio: “Staremo attenti alle occasioni”. Tradotto: il mercato romanista è tutt’altro che esaurito con gli arrivi diTutto, o quasi, dipende dalle cessioni. In particolare da quella diIl club spagnolo lo sta seguendo in coppa d’Africa e ha avanzato una prima richiesta di prestito con diritto di riscatto. La Roma gradirebbe l’obbligo (magari veicolato a presenze) per garantirsi una entrata sicura in estate. Si tratta, anche sul prezzo inferiore aiIl centrocampista, che la scorsa estate aveva rifiutatoè ai margini del gruppo e sarebbe propenso ad accettare la corte del Valencia.Sono ore decisive anche perché una volta uscito Diawara si può pensare a un rinforzo. Il nome in pole resta quello diin scadenza col Marsiglia che deve alla RomaIl francese può ricoprire il ruolo di mediano, ma pure quello da difensore centrale e nonostante i 22 anni ha già una discreta esperienza internazionale e piace pure alIl problema deriva dalle richieste enormi di Kamara. Liberandosi a parametro zero chiede: una cifra importante attutita dal Decreto Crescita che lo farebbe diventare a Trigoria praticamente il più pagato della rosa. Ancora di più ne vanta Tha escluso anche dagli allenamenti del Tottenham. Il 26enne è quindi sulla porta d’uscita e la Roma proverà a portarlo dache già lo ha allenato a Londra. I problemi sono la formula e la concorrenza. Il prezzo del riscatto però è alto considerato che. Di conseguenza è decisiva la formula, per i Friedkin va bene solo il prestito con diritto di riscatto. Su Ndombele ci sono però anchedue ostacoli niente male. Occhio poi all’arrivo di un terzino sinistro. Dopo la partenza di Calafiori e le notizie su un recupero ancora lontano pernon è escluso un colpo last minute anche in quella zona del campo.