Amadou Diawara, giocatore della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano spagnolo AS, in cui ha espresso il desiderio di lasciare i giallorossi: "Vorrei un club dove giocare di più, non dipende solo da me. A gennaio avevo scelto il Valencia ma non so perché non si è chiusa. La Liga mi piace, aspetto un’opportunità”.