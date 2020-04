L'lo vuole vendere. In estate. Per forza, altrimenti rischia di perderlo a zero, visto un contratto in scadenza nel 2021., centravanti dei Colchoneros, è pronto a salutare per la seconda volta il club biancorosso: la prima volta lo ha fatto per andare al, dove ha vinto con Antonioin panchina, ora per vivere l'ultima avventura della sua carriera, scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva. E può essere ambientato in Serie A.- Lalo valuta per rinforzare il proprio attacco. All'estero ci sta pensando il Flamengo, da affiancare a Gabigol, e l'Inter Miami, con Beckham che lo vorrebbe come stella del proprio attacco in MLS. In Italia, invece, il classe '88 è stimato dai giallorossi, alla ricerca di un profilo importante da poter affiancare, nella rosa, a, dopo il flop. Ma c'è un problema: il futuro societario.Con Friedkin la pista è più percorribile, visto che non ci sarebbero strette sugli ingaggi. Discorso diverso, invece, se dovesse restare Jamesal comando della società: il patron romanista, infatti, metterebbe, in caso di permanenza (al momento l'ipotesi più concreta),. Solo un contratto più lungo, con ingaggio spalmato,potrebbe rendere fattibile l'operazione alla Roma di Pallotta. Alla Roma di Friedkin, invece, no. Anche perché, a un anno dalla scadenza, il costo del cartellino non sarebbe esorbitante. La Roma osserva l'evolversi della situazione, ma prima deve decidere cosa fare del suo futuro.@AngeTaglieri88