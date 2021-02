Una difesa così giovane la Roma non l’ha mai avuta in un big match. Sabato contro la Juventus, Fonseca si presenterà con il terzetto arretrato formato da Mancini, Ibanez e Kumbulla. Una media di 22 anni: Mancini che ne ha 24, Ibanez 22 e Kumbulla ne compirà 21 la prossima settimana. Probabilmente la difesa più giovane dell’intero campionato, contro un giocatore forte ed esperto come Cristiano Ronaldo. Una scelta obbligata per Fonseca, a causa dell’infortunio riportato da Smalling contro il Verona. E, anche per la squalifica di Pellegrini e l’infortunio di Pedro, due situazioni che probabilmente porteranno l’allenatore della Roma a dover schierare Cristante in mezzo al campo, invece che arretrarlo al centro della difesa come ha fatto spesso e volentieri in questa prima parte di stagione.