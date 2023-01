Mourinho ha portato la Roma ad essere la terza squadra in serie A per gol incassati, un cammino macchiato solo dal poker beccato ad Udine. Ma c’è un altro dato che fa capire bene la solidità e la bellezza del non sbagliare della squadra di Mou. La Roma, infatti, è la squadra che concesso meno expected goals tra tutte le 98 dei top 5 campionati europei. In totale 12,8 in 19 partite, praticamente 0.67 ogni 90 minuti.