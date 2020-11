Come nella favola di Esopo alla fine il “Lupo” arrivò. Contro il Cluj (e forse anche a Napoli) toccherà infatti a Juan Jesus guidareTutti i centrali fatta eccezione del brasiliano che diventa così Superstar all’improvviso come riporta Leggo. L’inglese, dopo l’intossicazione alimentare, si è fermato ieri per un problema al ginocchio sinistro. Gli altri due titolari in campo col Parma sono ai box per risentimenti muscolari. Nessuna lesione, ma di sicuro non faranno parte della trasferta di domani in Romania e restano in dubbio per il San Paolo.. Così - al fianco dell’adattato Cristante - tocca a Juan JesusDa esubero a titolare nella sfida di laurea col Napoli che può determinare le ambizioni scudetto della Roma.Andò bene e finì 1-1. Fonseca - che ha escluso spesso il brasiliano dai convocati - spera che andrà anche meglio. Ma di certo mai si sarebbe aspettato di dover “pregare” Jesus che l’anno scorso fu impiegato solo una volta dal 1’: alla prima col Genoa. L’ex interista è finito ai margini e ha fatto parlare di sé solo per gli insulti razzisti ricevuti sui social, ma a settembre ha rifiutato tutte le destinazioni tra cuifine del mercato pubblicò una foto col cuoricino e la scritta “JJ Lupo”. Un auto-soprannome. Non tutti la presero benela scadenza al 2021 e lo scarso rendimento.