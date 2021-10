Non stop muscolare ma infortunio alla caviglia in Nazionale per. L'attaccante della Roma è entrato al 76' di Inghilterra-Ungheria ma la sua partita è durata solo pochi minuti: al 93' è stato costretto a lasciare il campo accompagnato dallo staff tecnico e visibilmente zoppicante, sostituito da Ollie Watkins dell'Aston Villa.. È in quel momento che ha capito di non essere in grado di andare avanti: ci ha provato, è rimasto in campo altri 4' prima di chiedere il cambio. Ha dato il "cinque" a Southgate che si è avvicinato per informarsi sulle condizioni,L'entità dell'infortunio verrà valutata nelle prossime ore,. C'è soprattutto da escludere eventuali lesioni, dopodiché verrà valutata l'entità del trauma ma di certo la sfida con la Juve resta seriamente a rischio. Dopo i bianconeri la Roma di Mourinho è attesa da Bodo, Napoli, Cagliari e Milan. Sarebbe una enorme tegola in un mese così bollente. Sospiro di sollievo, invece, per Pellegrini che ha smaltito la febbre e ci sarà con la Juve.