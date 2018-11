Brutte notizie in casa Roma. Nella gara di Nations League disputata ieri fra Grecia e Finlandia e terminata con una vittoria degli ellenici, il difensore giallorosso Kostas Manolas ha riportato una dolorosa distorsione della caviglia destra. L'entità dell'infortunio pare al momento non grave, ma il giocatore farà comunque ritorno a Roma nelle prossime ore per effettuare ulteriori accertamenti clinici.



La speranza dello staff medico della Roma è quella di poter escludere interessamenti ai legamenti. La presenza di Manolas nelle prossime gare rimane seriamente a rischio ed è probabile che il difensore greco salterà le sfide contro Udinese e Real Madrid.