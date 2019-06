La sgtagione della Roma sta già per iniziare complici i preliminari di Europa League. Dopo l'arrivo di Fonseca domani tocca ai calciatori: sono in programma infatti le visite mediche di rito a Villa Stuart, che terranno impegnata la squadra tutto il giorno. Alle 9 arriverà il primo gruppo, poi si alterneranno tutti gli altri gruppi organizzati dallo staff fino all’ultimo, i cui controlli sono previsti alle 18. Assenti i nazionali, ancora in vacanza, oltre ovviamente ai ragazzi dell'Under 21. Mercoledì il primo allenamento, e forse l'ultimo di giugno. Se il Tas dovesse escludere il Milan dalle coppe, infatti, ci sarà un supplemento di vacanze fino al 7 luglio.