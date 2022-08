Prima la possibilità di fare tre vittorie su tre contro la Juventus, poi la gioia di accogliere finalmente Andrea Belotti nel parco attaccanti di Mourinho: dopo la fumata bianca per il Gallo, svincolato ormai da mesi, le tempistiche sono state rispettate e le visite mediche sono state fissate per domani. Il giocatore arriverà in mattinata a Roma dal Cilento, dove ha passato gli ultimi giorni.



I DETTAGLI - Per Belotti è pronto un ruolo da vice Abraham (in alcuni casi anche partner dell'inglese) e un contratto da 3 anni a 3 milioni di euro a stagione.