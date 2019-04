Domani mattina Daniele De Rossi si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l'infortunio muscolare al flessore patito contro l'Udinese. Il rischio che possa trattarsi di lesione è molto alto. In quel caso il capitano romanista starebbe fuori per 20-30 giorni. Quasi certa la sua assenza sabato con l'Inter.