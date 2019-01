La pesante sconfitta per 7-1 subita in Coppa Italia dalla Roma contro la Fiorentina potrebbe portare a conseguenze importanti per il futuro del progetto tecnico del club giallorosso. Le parole di calma pronunciate da Eusebio Di Francesco e dal direttore sportivo Monchi al termine della partita malcelano una situazione di grande disagio che potrebbe portare comunque all'esonero dell'allenatore pescarese.



DOMANI IL VERTICE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com domani ci sarà un vertice a Trigoria con i dirigenti giallorossi che si confronteranno telefonicamente con il presidente James Pallotta. Il numero uno giallorosso è furioso per il risultato e per l'atteggiamento della squadra e il summit di domani sarà decisivo per capire se arriverà o meno l'esonero di Di Francesco.



SOUSA IN POLE - In caso di esonero c'è già una lista di pretendenti importanti che era già stata preallertata dopo il 9 dicembre quando la Roma era entrata nella prima mini-crisi della stagione. Paulo Sousa rimane in pole position, perchè è libero da ingaggio e spinge per un ritorno in Serie A. Si è più volte offerto ed è disponibile subito. Più staccati sono invece Vincenzo Montella e Laurent Blanc. Entrambi sono svincolati, ma non riscuotono, almeno per ora, le preferenze del club.