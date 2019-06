Inizia a prendere forma la nuova Roma: dopo lo sbarco in città di Fonseca, che questa mattina è atterrato a Fiumicino, i giallorossi inaugureranno domani la loro stagione. A Villa Stuart, infatti, in programma le visite mediche per tutti i giocatori. Dal 29, poi, ritiro a Pinzolo fino al 7 luglio. Il programma potrebbe cambiare qualora la Uefa decida novità in merito alla situazione del Milan, evitando così i preliminari di Europa League a Florenzi e compagni.