Secondo quanto riferisce Sky Sport, è previsto per domattina un incontro chiarificatore tra Edin Dzeko e l'allenatore della Roma Paulo Fonseca dopo gli screzi degli ultimi e la messa fuori rosa dell'attaccante. Il bosniaco, che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, dovrebbe essere convocato per la partita di sabato contro la Juventus ma verrà privato della fascia di capitano, che passa sul braccio di Lorenzo Pellegrini.