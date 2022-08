Jordan Veretout sta per dire "Adieu", e non "Au Revoir". Alla Roma che ha appena chiuso per Wijnaldum e che lo ha messo sul mercato da tempo. Domani ci sarà un contatto probabilmente definitivo tra il club giallorosso e il Marsiglia che ha deciso di investire 10 milioni sul centrocampista francese. Il giocatore ha già un accordo col club transalpino per un contratto da circa 3 milioni a stagione.



FORMULA - La Roma ha preteso e ottenuto l'obbligo di riscatto e già oggi dovrebbe brindare alla cessione nonostante l'avversità della tifoseria marsigliese che non ha perdonato a Veretout alcuni fatti extra campo. Il francese non ha trovato grande spazio con Mourinho dopo un buon avvio di stagione lo scorso anno e spera di ritrovare un posto in Nazionale col Marsiglia dove riabbraccerà gli ex giallorossi Under e Pau Lopez.