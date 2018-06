Quattro colpi in entrata già chiusi, ma ora il direttore sportivo della Roma Monchi è pronto a valutare le offerte provenienti dagli altri club per i giocatori giallorossi. Oltre alla possibile cessione di Radja Nainggolan all’Inter, ci sono da registrare i primi sondaggi del Real Madrid per Alisson. Il portiere giallorosso, grande protagonista della scorsa stagione, è l’obiettivo numero uno per la porta dei Blancos di Julen Lopetegui.



LE CIFRE - I contatti tra la dirigenza spagnola e l’entourage di Alisson sono già ben avviati, resta però da convincere la Roma a cedere il giocatore. La trattativa - secondo Sky Sport - non è ancora avviata, ma da domani dovrebbe partire ufficialmente. Da Madrid è pronta una prima offerta da circa 50 milioni di euro, con il Real che è disposto a spingersi al massimo a 60 milioni più bonus (circa 10). La richiesta della Roma è sempre di 100 milioni di euro, ma può abbassarsi: difficile per i giallorossi trattenere il portiere brasiliano se vuole trasferirsi a Madrid per fare il titolare della squadra campione d’Europa in carica. La Roma attende: in arrivo la prima offerta dei Blancos per Alisson.