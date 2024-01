Roma, dopo Belotti ecco il via libera per Kumbulla al Sassuolo: pronte le visite mediche

Due via libera, e visite mediche imminenti. Dopo il placet per Belotti alla Fiorentina, qualche minuto fa la Roma ha accettato la proposta di prestito del Sassuolo per Kumbulla che passa quindi al club neroverde appena smaltito l'infortunio al crociato. L'albanese ha chiesto di poter essere ceduto per giocare con più continuità e non perdere il posto al prossimo Europeo. La Roma ha acconsentito, forte anche del fatto che le due cessioni faciliterebbero l'arrivo di Baldanzi. Kumbulla, arrivato in giallorosso nel 2020, svolgerà le visite mediche tra stasera e domani. Pronto ad aggregarsi alla squadra di Dionisi. Si tratterebbe di un prestito secco, ma con la possibilità di discutere un eventuale riscatto a fine stagione. A fine aprile 2023 nella sfida contro il Milan, il difensore ex Verona aveva subito la rottura del legamento crociato ma proprio in questi giorni aveva fatto rientro in gruppo. Col nuovo modulo di De Rossi però le possibilità di trovare spazio si erano ridotte ulteriormente. Il Sassuolo ha superato sul foto finish Cagliari e Udinese, anche loro interessate a Marash.