Dopo Bianda, Monchi punta un nuovo talento del Lens. Come riporta il portale web, il ds della Roma ha messo gli occhi su Cheick Doucouré, centrocampista ha già collezionato 10 presenze in Ligue 2. Monchi è deciso a portare avanti la trattativa per il classe 2000 e i buoni rapporti con il club francese potrebbero favorire i giallorossi.