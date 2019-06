Dopo Paulo Fonseca è in arrivo Ismaily. Il mercato della Roma balza in primo piano tra i betting analyst dopo l'arrivo ufficiale del nuovo allenatore: l'ex tecnico dello Shakhtar potrebbe portare con sé qualche "fedelissimo" e il giocatore brasiliano, dal 2013 con la squadra ucraina, è vicinissimo secondo i quotisti Sisal Matchpoint, che lo danno a 1,80. Tra i papabili giallorossi c'è anche Gianluca Mancini, al momento in forza all'Atalanta: la Roma segue da mesi i progressi del difensore nerazzurro e il suo sì è offerto a 3,00. Poco più indietro, sempre per il reparto arretrato, spunta il portiere del Frosinone Marco Sportiello, a 5,00, mentre a quota 6,00 c'è la tentazione Belotti e il colpo di scena, quello del ritorno di Radja Nainggolan in giallorosso.