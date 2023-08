La Roma spinge sul mercato. Dopo una prima fase di studio, Thiago Pinto sta finalmente mettendo a segno i colpi tanto richiesti da José Mourinho. Dopo la chiusura dell'affare Paredes in arrivo dal PSG a titolo definitivo, ora la Roma ha definito l'acquisto di Renato Sanches, sempre sull'asse col PSG.



E' FATTA - Renato Sanches si prepara a seguire la stessa strada di Leandro Paredes ed accasarsi così alla corte di José Mourinho. La formula in questo caso è però quella del prestito ad 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, che si trasforma in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. L'affare è in chiusura, tanto che il giocatore è già atteso domani all'aeroporto di Ciampino, dove arriverà con un volo privato verso le 12. Poi visite e firma sul contratto.



PROSSIMI PASSI? - Ora i giallorossi si lanceranno con forza sull'attacco, unico reparto ancora incompleto. La sola presenza di Belotti, unita all'infortunio di Abraham e alle condizioni instabili di Dybala costringono Thiago Pinto ad affrettarsi nella ricerca di una punta. In questo senso è già stato trovato l'accordo con Duvan Zapata, ma il club della capitale spinge anche per Marcos Leonardo del Santos. I due attaccanti non si escludono a vicenda: possono arrivare entrambi.