La soluzione della Roma in tempi di crisi economica è vendere per poi acquistare, con i nuovi arrivati che non debbono avere un impatto economico superiore rispetto a chi è già partito. Ceduto Under, a rigor di logica, Rui Patricio non guadagnerà dunque più di 2,5 milioni a stagione. Per le stesse ragioni, con l’imminente addio di Pau Lopez che è già stato ufficializzato dall’OM, si attende la chiusura per Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero si è promesso da tempo a Josè Mourinho, ma a complicare le cose c’è stata la ricerca di un sostituto da parte dell’Arsenal, con cui c’era anche una distanza economica da colmare di circa 3 milioni.