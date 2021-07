Ufficializzati i due acquisti, Tiago Pinto si concentrerà sull’attaccante esterno di sinistra. I due nomi in pole sono quelli di Luis Diaz del Porto e di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Per il primo però servirebbe uno sforzo in più rispetto ai 25 milioni che chiede il club tedesco per il serbo.