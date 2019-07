La Roma cerca un difensore centrale sul mercato. Il primo obiettivo è sempre Alderweireld: il Tottenham chiede almeno 25 milioni di euro per il 30enne nazionale belga, in scadenza di contratto a giugno 2020. Per lui è pronto un triennale da circa 3,5 milioni milioni netti a stagione. Le piste alternative portano a Rugani (Juventus), Verissimo (Santos), Pezzella (Fiorentina) e Jemerson (Monaco).



In attacco il sogno resta Higuain. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, questa settimana il ds Petrachi incontrerà il fratello-manager dell'attaccante argentino per convincerlo della bontà dell'offerta giallorossa e del suo essere ormai superfluo alla Juventus.

In uscita Nzonzi, Defrel (che piace anche al Cagliari) e Schick (che ha offerte anche dalla Germania) offerti al Monaco, mentre il Feyenoord rivuole Karsdorp in prestito.