La Roma di José Mourinho ha un urgente bisogno di cassa, ma soprattutto di ridurre numericamente una rosa extralarge, piena di calciatori che non rientreranno nel progetto dell'allenatore portoghese. Fra questi ci sono certamente il portiere Pau Lopez, reduce da due annate poco continue sul piano del rendimento e costretto a fare spazio a Rui Patricio, in arrivo dal Wolverhampton, e Cengiz Under, che rientra dalla stagione in prestito - tutt'altro che esaltante - vissuta con la maglia del Leicester.



DOPPIA OPERAZIONE - Il dg dell'area tecnica Tiago Pinto è al lavoro in queste ore per definire la loro situazione e c'è una pista che porta entrambi verso il campionato francese e l'Olympique Marsiglia. I due club sono al lavoro per definire nei dettagli i termini della doppia operazione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, convertibile in obbligo nel caso in cui maturassero determinate condizioni. La valutazione del portiere spagnolo, nel mirino pure del Barcellona in caso di addio di Neto, è di 15 milioni di euro; leggermente più bassa quella dell'esterno turco, che per l'OM rappresenterebbe una soluzione low cost per tappare la falla creata dall'addio di Thauvin.