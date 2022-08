Doppia tegola per Mourinho dopo Wijnaldum e Zaniolo. Ieri contro il Monza sono usciti anzitempo sia Kumbulla che El Shaarawy. E si tratta di un doppio infortunio muscolare. Il difensore ha riscontrato una lesione al bicipite femorale coscia sinistra mentre per il Faraone la lesione è al muscolo psoas sempre della coscia sinistra. Entrambi torneranno a disposizione di Mourinho dopo la sosta di fine settembre. Rientro previsto il 2 ottobre contro l'Inter. La Roma potrebbe tornare sul mercato per un difensore nelle ultime ore.