Roma, Dovbyk: "Differenza fra De Rossi e Juric? Il risultato"

, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 contro l'Udinese: "La vittoria era quello che contava. Una serata un po' particolare per tanti motivi, lo sappiamo. Però oggi erano importanti i tre punti, era importante fare bene e ritrovare un po' di fiducia. La differenza principale tra De Rossi e Juric? È semplice, è il risultato. Ovviamente tutti dobbiamo cambiare la testa e dobbiamo essere più concentrati in ogni partita. Dobbiamo prestare attenzione a chiunque, in qualunque zona del campo".

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Pisilli (59' Paredes), Cristante (82' Hermoso), El Shaarawy (82' Kone); Dybala (82' Soulé), Pellegrini (68' Baldanzi); Dovbyk. A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Hermoso, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Kone, Paredes, Baldanzi, Shomurodov, Soulé. Allenatore: Juric.UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp (63' Lovric), Karlstrom, Kamara (63' Zamura); Thauvin, Brenner; Lucca (46' Davis). A disposizione: Padelli, Sava, Abankwah, Guessard, Giannetti, Touré, Ebosse, Palma, Zemura, Lovric, Aitta, Zarraga, Rui Modesto, Payero, Davis, Bravo, Pizarro. Allenatore: Runjaic. A

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Costanzo-Vecchi. IV Uomo: Sacchi. Var: Di Bello. AVar: Paganessi.Marcatori: 18' Dovbyk (R), 50' Dybala (R), 70' Baldanzi (R)