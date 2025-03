Getty Images

Roma, Dovbyk: "Ecco perché non ho esultato, inizio in Italia non facile"

29 minuti fa



Di seguito le parole del ruolo della Roma Artem Dovbyk , che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 0-1 della sua squadra contro il Lecce allo Stadio Via del Mare, gara valida per la 30° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.



Come mai non hai esultato dopo un gol così importante?

“Ero un po’ stanco. Abbiamo esultato tutti assieme ma la cosa importante sono i 3 punti”.



Come reputi il tuo impatto in Italia visto che inizi ad essere sempre più decisivo?

“Devo essere onesto, non è stato facile anche con i cambi di allenatore. Ma abbiamo lavorato tanto e ora stiamo facendo bene”.