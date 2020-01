Non solo Mkhitaryan. Anche Nicolò Zaniolo oggi non si è allenato in gruppo alla ripresa a causa di una forte contusione alla coscia destra subita contro il Torino, quando invece il club aveva parlato solo di problemi intestinali. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni anche se c'è ottimismo per la sfida alla Juve. Se non dovesse farcela, al suo posto sarà impiegato Under. Il trequartista armeno ha invece accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra e a sua volta sarà oggetto di controlli nei prossimi giorni.



Le buone notizie per Fonseca arrivano invece da Bryan Cristante, che oggi è tornato a lavorare parzialmente col resto del gruppo e che dovrebbe tornare in campo a fine mese.