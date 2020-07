Dubbi legati al futuro nella Roma di Chris Smalling. Entro il 3 agosto vanno presentate le liste UEFA aggiornate e la trattativa con lo United per il riscatto e dunque l’estensione del contratto non sembra sbloccarsi. Il Manchester continua a chiedere 20 milioni, mentre la Roma è ferma alla proposta di 14 pagabili in tre anni.