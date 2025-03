Roma, Svilar e Dovbyk sono due casi: rinnovi e cessioni, cosa può succedere

Redazione Calciomercato

Anche in una serata amara e con tre reti subite come quella dicontro, Mileè stato tra i pochi a salvarsi nella. Le parate del portiere nato ad Anversa hanno tenuto la squadra a galla fino ai minuti finali. L’exè diventatoe ora si aspetta che questa crescita sia riconosciuta dal club giallorosso sia in termini economici che progettuali.Nei contatti dei giorni scorsiha memorizzato quella che èdel giocatore per rinnovare:. Il dirigente giallorosso è rimasto un po’ spiazzato dalla richiesta ma andrà avanti nella trattativa con la consapevolezza che dovrà fare un’offerta importante per ottenere il sì definitivo.

Chi se la passa diversamente rispetto a Mile Svilar é Artem: arrivato nella Capitale la scorsa estate da Pichichi della Liga con il Gironal’attaccante ucraino haampiamente le aspettative. Specialmente quelle di Claudioche non si è nascosto in conferenza stampa:Voglio vederlo reagire e lottare come tutti gli altri. Senza prestazione né gol mi resta l'amaro in bocca.Un messaggio che sa tanto di avviso: l’ex GironaLa Roma non considera incedibile Artem Dovbyk, anzi potrebbela prossima estate.